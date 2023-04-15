Многокилометровая пробка образовалась на М-4 «Дон» в Ростовской области

Затор возник в районе хутора Лесного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многокилометровая пробка образовалась на М-4 «Дон» в Каменском районе. О дорожной ситуации сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Транспортный затор возник в районе хутора Лесной. Движение затруднено от 926-го километра трассы до улицы Северо-Донецкой в Каменске-Шахтинском. Как сообщают автомобилисты, причиной пробки могли стать дорожные работы.

Напомним, в Ростове в период майских праздников ограничат движение на улице Большой Садовой и Театральной площади. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, какие участки лучше объезжать 30 апреля и 1 мая.

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