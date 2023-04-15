В Таганроге на три дня ограничат водоснабжение из-за аварии

Вода будет подаваться с пониженным давлением с 17 по 19 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге с 17 по 19 апреля будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии, авария произошла на Донском техническом водоводе в районе поста ГИБДД в селе Самбек. В связи с этим вода будет поступать с пониженным давлением с 8.00 17 апреля до 12.00 19 апреля.

— Подвоз технической воды будет осуществляться согласно заявкам, поступившим от абонентов в аварийно-диспетчерскую службу Водоканала, —пояснили в администрации.

Напомним, в Ростове-на-Дону 30 апреля и 1 мая будут действовать ограничения движения на улице Большой Садовой и Театральной площади. Такие меры связаны с проведением праздничных мероприятий.

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