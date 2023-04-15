В Ростове оправдали женщину, которая ударила ножом бывшего мужа

Женщина наносила удар, "находясь в состоянии обороны". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 14 апреля вынесли приговор по делу женщины, которая ударила ножом бывшего мужа. Об этом сообщает Ворошиловский районный суд города.

Согласно обвинительному заключению, происшествие случилось в декабре 2021 года. Конфликт между экс-супругами развернулся на лестничной клетке. Ростовчанка нанесли мужчине один удар. После этого раненого госпитализировали. Пострадавший выжил, но получил тяжелую травму.

Органы предварительного следствия квалифицировали действия его экс-жены по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако суд установил, что женщина находилась «в состоянии необходимой обороны».

— Приговором подсудимая по предъявленному обвинению оправдана за отсутствием в деянии состава преступления, — говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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