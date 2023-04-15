Добраться до стадиона и обратно можно несколькими маршрутами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дополнительный транспорт запустят в день матча «Ростов» — «Зенит» 16 апреля. Встреча начнется на «Ростов-Арене» в 19.00.

По данным департамента транспорта, с 17.30 до 21.30 будет организована работа дополнительного графика на маршруте № 39. Автобусы будут двигаться по укороченному графику до остановки «Городской пляж».

Через остановку «Аллея Ростов-Арена» возле стадиона будет ходить общественный транспорт № 8, 49, 65а. От остановки «Гребной канал» следует автобус № 75.

— С помощью данных маршрутов граждане также могут добраться до стадиона, — отметили в администрации.

С 22 апреля на одной из улиц Ростова-на-Дону запретят парковку машин, еще на нескольких участках проезжей части введут скоростные ограничения. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Напомним, с 22 апреля на улице Социалистической запретят остановку транспорта. Машины нельзя будет парковать в районе дома № 167/40.

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