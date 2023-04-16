Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 апреля 2023 7:40

В Ростове на Пушкинской ввели ограничения скорости движения автомобилей

На одном из участков запретили остановку транспорта
Михаил СТРИЖЕВ
Скорость снижена до 30 километров в час.

Скорость снижена до 30 километров в час.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове на участке улицы Пушкинской с 16 апреля начали действовать ограничения скорости проезда транспорта. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Скорость движения автомобилей будет ограничена до 30 километров в час от проспекта Ворошиловского до переулка Доломановского.

Напомним, в воскресенье также запретили остановку транспорта на Пушкинской в районе домов № 100 — 102.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала об ограничениях движения на улице Большой Садовой и Театральной площади в майские праздники. Они будут действовать 30 апреля и 1 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Театральной площади и Большой Садовой ограничат движение в майские праздники

Рассказываем, какие участки придется объехать. (Подробности)