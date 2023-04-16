В Ростове на Пушкинской ввели ограничения скорости движения автомобилей

Скорость снижена до 30 километров в час. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове на участке улицы Пушкинской с 16 апреля начали действовать ограничения скорости проезда транспорта. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Скорость движения автомобилей будет ограничена до 30 километров в час от проспекта Ворошиловского до переулка Доломановского.

Напомним, в воскресенье также запретили остановку транспорта на Пушкинской в районе домов № 100 — 102.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала об ограничениях движения на улице Большой Садовой и Театральной площади в майские праздники. Они будут действовать 30 апреля и 1 мая.

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