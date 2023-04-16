В Ростове с 1 августа планируют запустить около 100 новых автобусов

Выбирать новых перевозчиков начнут выбирать с 1 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 31 июля заканчиваются контракты на обслуживание транспорта. С 1 августа в городе начнут выбирать перевозчиков, к которым будут предъявляться новые требования. Об этом Donnews рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, транспорт должен быть не старше 10 лет. В салонах необходимо иметь кондиционеры, оборудование для перевозки маломобильных групп пассажиров, системы видеонаблюдения и информационные табло.

Парк техники будет обновлен. Транспортные предприятия в рамках заключенных контрактов обновят подвижной состав за счет собственных средств.

— Всего планируется приобрести около 100 новых автобусов, — рассказал Алексей Логвиненко.

Напомним, "Ростов-Арена" собираются выделить 1,1 млн рублей на геотехнический мониторинг. Подрядчик должен будет проверить уровень грунтовых вод и качество сооружений стадиона. Работы рассчитывают завершить до 30 ноября.

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