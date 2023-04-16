Губернатор Ростовской области поздравил всех православных жителей с Пасхой

Губернатор поздравил дончан с Пасхой. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил православных жителей региона с Пасхой. Он обратился к дончанам со словами приветствия.

Глава области отметил, что Русская православная церковь — оплот многовековых духовных традиций. Подвижническое служение защищает историческую правду и культурное наследие, воспитывает новые поколения.

Он поблагодарил дончан за важную социальную деятельность.

— Великий праздник Пасхи наполняет сердца радостью и надеждой, верой в справедливость, любовью и состраданием. Эти ценности объединяют людей, помогают преодолеть испытания, принимать важные решения, совершать добрые поступки, — говорится в поздравлении.

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