Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области два человека пострадали при столкновении легковушки и автобуса. Авария произошла на трассе Аксай — Большой Лог — Новочеркасск утром 16 апреля.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» поворачивал налево и не пропустил автобус «ПАЗ» с маршрута «Новочеркасск — Ростов пригородный». В момент ДТП пассажиров в «ПАЗе» не было.

— В результате ДТП водитель «ВАЗ» и его пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 15 апреля на автодороге Шахты — Цимлянск водитель грузовика потерял сознание за рулем из-за сердечного приступа. В итоге фура перевернулась. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В Ростовской области, на автодороге Шахты , перевернулся грузовик MAN с полуприцепом. Авария произошла в Усть-Донецком районе около 12 часов 15 апреля.

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