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НовостиОбщество16 апреля 2023 15:14

В Ростове будут судить пятерых мужчин, обвиняемых в международном терроризме

По делу уже прошло предварительное слушание
Источник:kp.ru
Первое заседание по делу пройдет в конце апреля.

Первое заседание по делу пройдет в конце апреля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Южном окружном военном суде рассмотрят дело в отношении пяти мужчин. Их обвиняют в приготовлении к акту международного терроризма и участии в террористическом сообществе. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда.

Как сообщает «Коммерсант», на скамье подсудимых предстанут военные ВСУ и теробороны Украины. По версии следствия, они готовили атаку на гуманитарный конвой в Запорожской области и военных, которые его охраняли. Однако военные и сотрудники ФСБ предотвратили теракт — автомобиль с взрывчаткой нашли в гараже одного из фигурантов.

По данным картотеки суда, по делу уже прошло предварительное слушание. Первое заседание пройдет 26 апреля.

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