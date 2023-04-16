В Ростове будут судить пятерых мужчин, обвиняемых в международном терроризме

Первое заседание по делу пройдет в конце апреля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Южном окружном военном суде рассмотрят дело в отношении пяти мужчин. Их обвиняют в приготовлении к акту международного терроризма и участии в террористическом сообществе. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда.
Как сообщает «Коммерсант», на скамье подсудимых предстанут военные ВСУ и теробороны Украины. По версии следствия, они готовили атаку на гуманитарный конвой в Запорожской области и военных, которые его охраняли. Однако военные и сотрудники ФСБ предотвратили теракт — автомобиль с взрывчаткой нашли в гараже одного из фигурантов.
По данным картотеки суда, по делу уже прошло предварительное слушание. Первое заседание пройдет 26 апреля.
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