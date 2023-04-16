Жителя Ростовской области заподозрили в изнасиловании 20-летней студентки

В настоящее время правоохранители задержали двух мужчин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области задержали дончанина по подозрению в изнасиловании студентки из северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Полицейские установили, что ночью 15 апреля 20-летняя девушка отдыхала в одном из клубов Санкт-Петербурга. После этого она собралась домой, и друзья вызвали ей такси.

По дороге водитель выяснил, что девушка не может расплатиться. Около часа ночи он высадил ее в районе кольца в направлении города Мурино и уехал. В какой-то момент к студентке подъехал неизвестный на автокране. Подсадив девушку, он вывез ее на пустырь, изнасиловал, а позже высадил у одного из пунктов взимания платы на трассе и уехал. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение.

Около 16 часов наряд ДПС в городе Торжок по ориентировке остановил автомобиль. В нем находились 35-летний гражданин одной из закавказских республик и 43-летний житель Ростовской области. Обоих задержали как подозреваемых.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 «Изнасилование» и части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия», — сообщили в пресс-службе.

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