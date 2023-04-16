ФК «Ростов» сыграл в нулевую ничью с «Зенитом»

"Ростов" занимает второе место в турнирной таблице. Фото: ФК "Ростов".

Матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» завершился вничью. Игра прошла на «Ростов-Арене» 16 апреля.

В первые же минуты «сине-бело-голубые» задали игре высокий темпе. В начале первого тайма защитник Вячеслав Караев создал опасный момент у ворот ростовчан, но пробил в перекладину.

На 61-й минуте арбитр сначала сообщил о пенальти в ворота «Зенита», однако отменил решение. По версии ВАР, фол Сантоса был до линии штрафной.

Ни одной из команд так и не удалось забить гол. Счет составил 0:0. «Зенит» остается на первой строчке с результатом 55 очков, «Ростов» — на второй с 46 очками.

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