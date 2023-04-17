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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 21:19

В Ростовской области два человека погибли в загоревшихся автомобилях после ДТП

По предварительным данным, «ВАЗ» выехал на встречку и врезался в другую легковушку
Михаил СТРИЖЕВ
Авария произошла в Миллеровском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в Миллеровском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Миллеровском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. Авария произошла вечером 16 апреля на автодороге Миллерово — Вешенская.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу там, где это запрещено. Автомобиль столкнулся со встречной легковушкой «Лада Гранта». После удара машины загорелись.

— В результате ДТП оба водителя погибли до приезда скорой медицинской помощи, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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