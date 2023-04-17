Жительницу Краснодара разыскивают в Ростовской области

Женщина перестала отвечать на телефонные звонки и смс. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают жительницу Краснодара. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Ольга Цветкова последний раз выходила на связь 5 апреля. После чего, она перестала отвечать на телефонные звонки и смс. Родственники пытались самостоятельно найти женщину, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост женщины – около 175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы и серо-голубые глаза.

Последний раз ее видели в синей куртке, такого же цвета спортивных штанах и черных полусапожках.

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