В Новочеркасске двух мужчин подозревают в сбыте наркотиков

Злоумышленники признались, что хотели расфасовать наркотики на мелкие партии и продать.

В Новочеркасске двух мужчин 48 и 50 лет подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в ходе обыска на придомовой территории у одного из мужчин нашли стеклянную банку. Внутри нее было пять свертков с запрещенным веществом. Общий вес "находки"составил порядка 20 граммов. Злоумышленники признались, что хотели расфасовать наркотики на мелкие партии и продать.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...". Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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