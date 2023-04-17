Жители Ростовской области рассказали об «отмазках», используемых для пропуска работы

Два процента дончан могут пропустить работу из-за лени Фото: Лилия КОЗЛОВА

Жители Ростовской области рассказали об отговорках, которыми они пользуются для пропуска работы. Также стало известно, сколько таких людей. Об этом стало известно из исследования, проведенного сайтом по поиску работы hh.ru.

Подавляющее большинство работников не придумывают причины, чтобы не работать. При этом 15% признались в том, что имеют такой «грешок».

— Самые популярные отговорки: болезнь и семейные обстоятельства, — отмечено в исследовании.

Менее популярные причины — проблемы с тем, как добраться на работу. У сотрудников, трудящихся на «удаленке», часто происходят «неполадки» рабочей техники.

47% участников опроса отметили, что пропускают работу только из-за отпуска и больничного. 29% берут отгулы для посещения врача. Из-за различных форс-мажоров могут не работать 22% ростовчан. По личным обстоятельствам не работают 19% опрошенных. Из-за лени работу могут пропустить лишь 2%.

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