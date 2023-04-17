В Ростовской области у браконьеров изъяли 12 мешков рыбы

Сейчас в Миусском лимане рыба идет на нерест. Ее вылов ведет к подрыву запасов нерестового стада. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РО.

В Ростовской области на берегу Миусского лимана в районе села Беглица Неклиновского района сотрудники погрануправления ФСБ России задержали мужчин, подозреваемых в незаконном вылове рыбы. Они передвигались на маломерной лодке, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Заметив пограничников и не реагируя на их законные требования, нарушители попытались скрыться и после непродолжительной погони были задержаны, — отметили в погрануправлении ФСБ по региону.

У задержанных изъяли 12 мешков, набитых рыбой: пиленгасом, сельдью, карасем, судаком. Также в судне находились две сети общей длиной 40 метров.

Предварительно ущерб от незаконного вылова рыбы оценили в 850 тысяч рублей. Лодку, рыбу и сети изъяли.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный вылов водных биологических ресурсов (статья 256 УК России). Максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

В Южном научном центре РАН отметили, что в апреле в Миусском лимане идет нерест рыбы. Ее браконьерский вылов ведет к подрыву запасов нерестового стада и уничтожению таких рыб, как плотва, лещ, карась и многих других.

Сейчас в Ростовской области проходит операция по поимке браконьеров «Путина». Во время ее проведения, до 31 мая, на водоемах запрещено передвигаться на моторных лодках. В прошлом, 2022 году, по результатам этой операции возбудили 63 уголовных дела.

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