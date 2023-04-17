Школьники смогли посмотреть на репетицию артистов в Ростовском цирке

Ребята смогли пообщаться с цирковыми артистами. Фото: Ростовский-на-Дону цирк

В Ростовском-на-Дону государственном цирке 16 апреля прошла открытая репетиция в честь Всемирного дня цирка. Зрителям показали номера программы «Цирка Династии Филатовых». Посмотреть уникальные номера смогли ростовские школьники.

На репетицию были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития, а также ученики цирковых, танцевальных и театральных студий и все желающие углубиться в мир циркового искусства.

Юные гости увидели номера в исполнении народной артистки России — дрессировщицы Татьяны Филатовой, актеров театра «Бада Бум» и сотрудников Ростовского государственного цирка. Ребятам показали выступления эквилибристов, акробатов, номера с экзотическими животными. А еще гости смогли пообщаться с артистами цирка, которые охотно рассказали о своих номерах и даже показали такие трюки, которых не было в официальной программе.

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