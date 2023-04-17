В Ростовской области мужчина выплатил штраф в полмиллиона рублей ради иномарки

Мужчина выплатил все долги Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области мужчина погасил долг в полмиллиона рублей из-за "Мерседеса". Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

По информации ведомства, местный житель долгое время не хотел выплачивать уголовный штраф в 500 тысяч рублей. Хотя приставы уведомляли его о наличии крупного долга. После проверки счетов, кредитов и других регистрирующих органов должнику вынесли постановление о временном ограничении права выезда за пределы России. Также приставы установили, что у мужчины в собственности есть "Мерседес Бенц". В связи с этим, было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении авто.

- Планируя продать свой автомобиль, должник обратился в регистрирующий орган с целью снятия с учета транспортного средства и получил при этом отказ. Опасаясь остаться без машины, он обратился к судебному приставу для получения квитанции по оплате долгов. Только после полной оплаты штрафа, вынесли постановление о снятии всех ограничительных мер в отношении должника и его имущества, – сообщили в ведомстве.

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