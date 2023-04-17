«Ростовское кольцо» 23 апреля 2023: какие улицы перекроют на время забега

Забег пройдет в Ростове уже в 44-й раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за традиционного пробега «Ростовское кольцо» 23 апреля в донской столице ограничат движение автотранспорта. Первые пять километров участники пробега преодолеют от Театральной площади до стадиона «Ростов Арена», поэтому движение с 9.00 до 9.40 перекроют на следующем участке: от Театральной площади по Большой Садовой улице, далее по Ворошиловскому проспекту и Ворошиловскому мосту, улице Левобережной, западному пешеходно-транспортному проезду стадиона «Ростов Арена».

После небольшого перерыва ограничения будут действовать с 10.10 до 11.15 от западного пешеходно-транспортного проезда «Ростов Арены» и далее по Ворошиловскому мосту, по улице Седова, по Богатяновскому Спуску, по улице Нижнебульварной, по Береговой, по Сиверса, подъему на проспект Стачки, по самому проспекту Стачки, по улице Спартаковской, далее по улицам Верещагина, Профсоюзной и до парка имени Собино.

С 11.40 до 12.45 проезд ограничат следующий маршрут: от парка имени Собино и далее по улицам Профсоюзной, Балакирева, МОПРа, Международной, Портовой, проспекту Стачки, переулку Братскому, улице Тургеневской, проспекту Буденновскому, улице Мечникова и до площади Гагарина.

С 13.00 до 14.00 водителям придется объезжать перекрытые участки дороги на площади Гагарина, проспекте Ворошиловском, улице Варфоломеева, проспекте Чехова, улице Текучева, улице 1-й Конной Армии, проспекте Сельмаш, улицах Селиванова, Металлургической, Воровского, проспекте Шолохова и площади Воинской славы.

И заключительная часть пробега, с 14.10 до 15.00, проезд будет перекрыт от проспекта Шолохова — разворот налево по проспекту Шолохова, далее по улице Щаденко, по улицам Щедрина, Вересаева, проспекту 40-летия Победы, Вити Черевичкина, 30-й Линии, Комсомольской, площади Карла Маркса, улице Советской и до Театральной площади.

Полностью движение после пробега будет восстановлено в 15.30.

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