Бездомных собак и кошек отловят с улиц Ростова до конца года за 4,9 млн рублей

Потеряшек будут отвозить в пункт содержания на улицу Портовую Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4,9 млн рублей выделили в Ростове-на-Дону на отлов бродячих собак и кошек. Соответствующие тендеры можно найти на сайте госзакупок.

Всего за последнее время заявили два конкурса, на 3,3 млн и 1,6 млн рублей. Подрядчиков должны определить на этой неделе, 20 апреля.

В документации указано, что до 31 декабря 2023 года в рамках одного из контрактов необходимо отловить 847 животных, по другому договору - 435 четвероногих.

Потеряшек без хозяев требуют отловить и доставить на улицу Портовую, в пункт первичного осмотра и содержания. Заказчиком работ выступает «Городской центр управления численностью безнадзорных животных».

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