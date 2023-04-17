В Ростове застройщику для возведения 23 многоэтажек безвозмездно предоставили землю в Левенцовке

Инвестор также возведет 17 трансформаторных подстанций. Фото: правительство Ростовской области

Власти Ростовской области передали специализированном застройщику «Левенцовский» землю под возведение 23 многоквартирных домов в Ростове в микрорайоне с одноименным названием. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

— Принципиальным является то, что новые территории мы не будем осваивать без договоренности о комплексном освоении. Закладывая новый микрорайон, власти должны задумываться, какая последовательность реализации будет обеспечена в этом микрорайоне – а это в первую очередь детский сад и школа, затем объекты здравоохранения, культуры, спорта, — отметил глава региона.

Планируется построить более 606 тысяч квадратных метров жилья, объем инвестиций – свыше 36,7 млрд рублей. 5% от общей площади квартир получит администрация Ростова. Это 30,3 тыс кв метров жилья.

Застройщик должен передать властям города утвержденные проекты строительства двух детских садов на 130 и 350 мест, а также единого образовательного комплекса, включающего школу на 1750 мест и детский сад на 325 мест. Сроки передачи — конец 3 квартала 2024 года, конец 4 квартала 2025 года и конец 4 квартала 2024 года соответственно.

Специализированный застройщик получил в аренду земельные участки на 10 лет из-за того, что инвестиционному проекту присвоен статус масштабного.

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