В Ростовской области финансовые услуги станут более доступными для ветеранов

Фото: пресс-служба ВТБ

В апреле заключено соглашение о сотрудничестве между ВТБ и Ростовской областной организацией ветеранов. Документ подписали управляющий банка в Ростовской области Юрий Авдеев и Председатель РООВ Павел Препелица. Соглашение поможет реализовать социально значимые проекты на территории Ростовской области.

Документ направлен на взаимодействие и координацию действий банка и ветеранской организации в целях повышения доступности банковских услуг и роста уровня финансовой грамотности среди граждан старшего поколения в Донском регионе.

Члены организации, а также их семьи, получат консультационную поддержку, направленную на повышение уровня осведомленности о возможностях использования современных дистанционных сервисов банка.

- В рамках стратегии развития «семейного капитала» мы уделяем особое внимание заботе о людях старшего поколения. Соглашение развивает взаимоотношения банка с ветеранской организацией и определяет основные направления совместной работы в рамках повышения финансовой и цифровой грамотности пенсионеров и ветеранов региона. Мы планируем активно участвовать в совместных мероприятиях, основной целью которых станет формирование в обществе уважительного отношения к старшему поколению граждан региона, - отметил Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области.

Как отметил Павел Препелица, сотрудничество с банком перешло на новый уровень, а подписание соглашения позволит использовать все преимущества пенсионной программы банка в целях повышения уровня социальной защищенности ветеранов.