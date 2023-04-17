В Ростовской области задержали мужчину, забившего до смерти знакомого

Во время избиения мужчина был в состоянии алкогольного опьянения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Его подозревают в причинении тяжких телесных повреждений знакомому, которые привели к его смерти. Эту трагическую историю сейчас активно обсуждают в соцсетях.

Из официальных данных известно, что в воскресенье, 16 апреля, все произошло рядом с кафе в городе Батайске. Пьяный мужчина поссорился со знакомым. В итоге это привело к избиению. Мужчина наносил удары руками по голове. В итоге полученные травмы оказались роковыми — потерпевший скончался на месте.

Убитому на момент смерти было 45 лет.

— В ближайшее время он будет допрошен следователем об обстоятельствах произошедшего. Установлено, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности, за совершение преступлений против собственности, — сообщили в областной пресс-службе следкома.

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