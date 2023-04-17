Детские банковские карты можно получить на дом при онлайн-заказе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области заработал сервис доставки детских карт с возможностью получения их на дом или в офис. Оформить карту на ребенка от 6 лет. Сервис реализован в рамках социально-значимого проекта ВТБ «Семейный банк».

Детские карты выпускаются со специальным дизайном. Чтобы ее заказать, родителям необходимо зайти в мобильное приложение и заполнить данные своего ребенка, а также выбрать адрес и удобное время доставки.

- Родители все чаще делают выбор в пользу детской банковской карты, так как это помогает познакомить ребенка с миром финансов, рассказать ему о разных инструментах для оплаты товаров и позволить самому вести бюджет. Для взрослых это удобно тем, что ребенок никогда не останется без денег на повседневные расходы, при этом по детской карте всегда можно установить лимит на проведение операций. Мы рассчитываем, что новый сервис позволит родителям оформлять карты удаленно, не тратя время на посещение офиса, что особенно важно и удобно для семей с детьми, – прокомментировала Ксения Андреева, заместитель руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса – начальник управления «Платформенные карточные решения» ВТБ.

Сервисом по доставке банковских карт пользуется все большее число клиентов. По статистике выездным форматом обслуживания банка уже воспользовалось более 158 000 россиян.