19 апреля трамваи Таганрога будут курсировать с перерывом в несколько часов

Маршруты № 2 и 4 будут курсировать с ограничениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду в Ростовской области некоторые трамваи Таганрога будут курсировать с перерывом в несколько часов. Об этом предупреждают организаторы проекта «Таганрогский трамвай».

- 19 апреля движение составов по маршрутам № 2 и 4 будет приостановлено с 13 до 15 часов, - говорится в сообщении.

Добавим, ожидаемые ограничения связаны с техническими работами по монтажу проводов контактных сетей. Таганрожцев и гостей города просят не забывать о транспортных изменениях и заранее планировать свои маршруты.

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