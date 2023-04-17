В Ростовской области с 29 апреля установят особый противопожарный режим

Главная задача – минимизировать число возгораний на территории Ростовской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области с 29 апреля введут особый противопожарный режим. Об этом сообщили в правительстве региона.

Режим будет действовать до 15 октября. Главная задача – минимизировать число возгораний на территории Ростовской области. При этом, важное место занимают профилактические мероприятия. Во время действия противопожарного режима будет действовать запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности.

Руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том числе создавать защитные противопожарные минерализованные полосы, – сообщается на сайте.

Муниципалитетам необходимо заняться вопросом создания минерализованных полос под линиями электропередач и вырубку древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах линий электропередач. Для большей безопасности будет проводиться регулярное патрулирование территорий. При любом несоблюдении правил, виновные понесут административное наказание.

Напомним, что пожароопасный сезон в Ростовской области объявлен 15 марта. В 2023 году действующую систему видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами пополнят еще 26 камер. Всего на страже пожарной безопасности будет 86 камер.

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