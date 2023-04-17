Театральные страсти и интриги: премьера сериала «Балет» от Wink Originals пройдет в мае

Премьера сериала «Балет» от Wink Originals пройдет в мае Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Премьера сериала «Балет» состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink и пополнит линейку проектов Wink Originals. Режиссёром-постановщиком 8-серийной психологической драмы стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгений Сангаджиев.

По сюжету бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс в исполнении Аллы Сигаловой возвращается в Россию спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны.

Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным и его семьёй. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. Героиня пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но все равно оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства. На кону большие деньги, амбиции и карьера.

- Рута Майерс в нашей истории — большой известный хореограф, и также очень хрупкое и нежное существо, что не сопоставимо с этой профессией. Обычно хореограф может показать свою суть на репетициях, но в жизни и в театре это жесткие и бескомпромиссные люди. Рута же не закована в какие-то латы, скрывающие её настоящую. И играть такую героиню было очень интересно, - отметила актриса Алла Сигалова.

По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль «Балета» вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием «О природе». Это первый случай в истории российского кино, когда созданное специально для экрана художественное произведение вышло в реальный театральный репертуар.

Премьера сериала «Балет» состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»).

БАЛЕТ / Трейлер 2 (смотреть)

БАЛЕТ / Трейлер 2 (скачать)

БАЛЕТ / Основной постер (скачать)

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