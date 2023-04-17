В Ростове в пункт отбора на военную службу по контракту приходит до 20 мужчин ежедневно

Задача специалистов пункта отбора - максимально упростить процедуру оформления документов Фото: Лейла МИРИШОВА

В областной пункт отбора на военную службу по контракту в день приходят до 20 мужчин. Об этом сообщили на сайте правительства региона. Пункт отбора находится в Ростове на улице Оганова, 22. Все граждане, которые успешно проходят тестирование, заключают контракт с Министерством обороны РФ.

По словам начальника пункта Александра Мацановского, большая часть желающих уже прошли срочную военную службу и имеют неплохую подготовку. Число добровольцев сейчас практически равносильно количеству желающих в период проведения частичной мобилизации в 2022 году.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов отметил, что задача специалистов пункта отбора - максимально упростить процедуру оформления документов, рассказать о преимуществах службы по контракту, ответить на вопросы. Со своей стороны, правительство Ростовской области оказывает адресную помощь и военнослужащим, и членам их семей.

Кроме того, в пункт отбора приходят не только ростовчане, но и мужчины из других муниципалитетов донского региона.

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