Телефон в конфетах отправила заключенным в Ростов-на-Дону жительница Таганрога

Запрещенные предметы вовремя заметили работники СИЗО. Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

Жительница Таганрога отправила в СИЗО-1 Ростова-на-Дону конфеты с мобильным телефоном, сим-картой и наушниками, но до адресата они так и не дошли. Запрещенные предметы вовремя заметили в посылке работники режимного учреждения.

- «Мобильные» сладости нашли вчера, 16 апреля. Теперь отправительнице грозит наказание. Сейчас проводится проверка, потом все материалы отправят в мировой суд по месту жительства таганроженки, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Добавим, о похожих случаях сообщалось также в августе и сентябре 2022 года. Тогда в одном случае заключенным пытались передать в конфетах запрещенные вещества, а во втором случае таблетки и телефон спрятали в батон.

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