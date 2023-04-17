До конца года в Ростовской области планируют восстановить в правах 250 обманутых дольщиков

На завершение долгостроев выделили 974 млн рублей Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростовской области планируют восстановить в правах 250 обманутых дольщиков. Об этом говорится на сайте донского правительства.

По данным властей, должны завершить долгострой на улице Дубовского в Новочеркасске, а также здания на улице Степана Разина в Ростове и на улице Мира в Аксае. Ввести в эксплуатацию все указанные объекты намерены до конца 2023 года.

С помощью механизмов «Фонда развития территорий» на строительство трех проблемных объектов было выделено 862 млн рублей. Региональное софинансирование составило 112 млн рублей.

- У нас в едином реестре остается 21 проблемный объект. Задача - все вопросы решить до конца года. Самые сложные здания находятся в завершении. Проводим регулярные проверки, чтобы все подрядчики выполнили работу качественно и в полном объеме, - приводится цитата главы донского Минстроя Сергея Вифлянцева.

Добавим, осенью 2022 года в Ростове обманутые дольщики получили 220 квартир в долгострое на 1-й Баррикадной.

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