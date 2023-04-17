В Ростовской области осудили подозреваемого в жестоком нападении на женщину

Приговор вынесли в Ремонтненском районном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области мужчина получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима за жестокое нападение на женщину. Об этом рассказали сегодня, 17 апреля, в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным инстанции, конфликт произошел в феврале 2023 года в одном из домов на территории села Ремонтного. «На почве внезапно возникших неприязненных отношений» агрессор накинулся на собеседницу и несколько раз ударил ее по лицу, а потом, когда жертва лежала на полу, нанес еще один удар ногой по голове.
В итоге пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоподтеки и ссадины.
Известно, что на слушаниях мужчина полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. После этого приговор вынесли по статье 111 УК РФ. Также задержанного обязали выплатить 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.
Отметим, решение суда пока не вступило в силу, поэтому ответчик еще может оспорить свое наказание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телефон в конфетах отправила заключенным в Ростов-на-Дону жительница Таганрога
Теперь нарушительница может попасть под суд (подробности)