В Ростовской области осудили подозреваемого в жестоком нападении на женщину

Приговор вынесли в Ремонтненском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области мужчина получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима за жестокое нападение на женщину. Об этом рассказали сегодня, 17 апреля, в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, конфликт произошел в феврале 2023 года в одном из домов на территории села Ремонтного. «На почве внезапно возникших неприязненных отношений» агрессор накинулся на собеседницу и несколько раз ударил ее по лицу, а потом, когда жертва лежала на полу, нанес еще один удар ногой по голове.

В итоге пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоподтеки и ссадины.

Известно, что на слушаниях мужчина полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. После этого приговор вынесли по статье 111 УК РФ. Также задержанного обязали выплатить 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Отметим, решение суда пока не вступило в силу, поэтому ответчик еще может оспорить свое наказание.

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