В Ростове-на-Дону открыли понтонный мост на Зеленый остров

Объект ежегодно снимается на осенне-зимний период Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону вновь открыли понтонный мост на Зеленый остров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации города, 17 апреля было получено заключение о соответствии наплавного моста на остров Зеленый требованиям «Правил пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации».

- Понтонный мост через реку Дон в створе улицы 29-я Линия наведен и работает в штатном режиме, – заверил Алексей Логвиненко.

Отметим, что объект ежегодно снимается на осенне-зимний период. В 2022 году его разобрали 15 ноября. В 2021 году мост заработал только 25 апреля, но в мае конструкция была повреждена из-за сильного ветра и высокого уровня воды в реке Дон. Движение по ней было восстановлено лишь в конце месяца. Сегодня специалисты занимаются проектированием нового моста. Планируется полностью подготовить ПСД в 2024 году.

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