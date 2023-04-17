В Каменском районе в ДТП перевернулся автомобиль

В результате ДТП пострадал лишь автомобиль. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Каменском районе в аварии перевернулся автомобиль. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 17 апреля около 8:40 в поселке Глубоком.

По предварительной информации, 30-летний водитель "Газ 2747" двигался по улице Атема. Он превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина съехала с проезжей части и перевернулась. К счастью, водитель остался цел. В результате ДТП пострадал лишь автомобиль.

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(Подробности)