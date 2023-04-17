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НовостиОбщество17 апреля 2023 17:11

В Ростове-на-Дону запретили открывать бары ближе 20 метров от жилых домов

Также запрещено обслуживать посетителей, если площадь зала меньше 50 квадратных метров
Лейла МИРИШОВА
Запрещено обслуживать посетителей, если площадь зала меньше 50 квадратных метров

Запрещено обслуживать посетителей, если площадь зала меньше 50 квадратных метров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону власти запретили открывать бары ближе 20 метров от жилых домов. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

Так, соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Логвиненко. Теперь под запретом обслуживание посетителей, если зал заведения меньше 50 квадратных метров, а сам бар находится ближе 20 метров от многоквартирных домов.

Расстояние будет определяться от стены жилого дома по прямой линии к самому объекту продажи. При расчете учитываться не будут рельеф и преграды.

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