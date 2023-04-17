В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадал 47-летний пассажир

В ДТП получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение 47-летний пассажир автомобиля "Мазда". Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в массовой аварии пострадал 47-летний пассажир иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 17 апреля около 14:25.

По предварительной информации, 58-летний водитель "Мазды СХ-5" не уступил дорогу на перекрестке "Киа Церато", за рулем которой находился 50-летний шофер. Из-за сильного удара первая иномарка продолжила движение и врезалась в "Фольксваген Тигуан", под управлением 61-летнего водителя. Затем "Мазда" наехала на бордюрный камень и перевернулась.

- В результате ДТП получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение 47-летний пассажир автомобиля "Мазда", – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)