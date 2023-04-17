Летом на территории Ростовской области увеличат количество передвижных камер фиксации нарушений ПДД

В сезон отпусков на трассах увеличивается число транспорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области летом увеличат число передвижных камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, из-за роста количества транспорта во время сезона отпусков планируют установить новые комплексы видеокамер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Также сейчас в Ростовской области идут работы по включению систем видеонаблюдения в региональную платформу «Безопасный город».

Отметим, что в Ростовской области работают 319 комплексов фотовидеофиксации.

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Объект был закрыт 15 ноября 2022 года

(Подробности)