В Шахтах произошло ДТП с двумя грузовиками

Легковушку буквально зажало между двумя грузовиками. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах произошла авария с двумя грузовиками и легковушкой. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 17 апреля около 10:40 в переулке Комиссаровском.

По предварительной информации ведомства, 53-летний водитель "Камаза 6520" не соблюдал безопасную скорость и врезался в легковушку "Рено Сандеро" под управлением 61-летнего шофера. Из-за сильного удара иномарку отбросило в "Газель 300925", за рулем которой находился 39-летний водитель.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летом на территории Ростовской области увеличат количество передвижных камер фиксации нарушений ПДД

В сезон отпусков на трассах увеличивается число транспорта

(Подробности)