В Ростовской области жителям предложили выбрать объекты для благоустройства в 2024 году

Жители сами выбирают объект благоустройства путем голосования
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области жителям предложили выбрать объекты для дальнейшего благоустройства в следующем году. Об этом сообщили на сайте правительства региона 17 апреля.
Согласно опубликованной информации, голосование будет проходить в онлайн формате. Оно началось с 15 апреля и продлится до 31 мая. Так, дончане смогут выбрать парк, набережную или сквер, которые нуждаются в улучшении. Голосование пройдет на сайте za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Голосовать могут жители от 14 лет. Также необходимо зарегистрироваться в населенном пункте, за который будет отдавать голос. Выбранные территории войдут в план благоустройства на 2024 год.
Отметим, что в 2022 году в акции участвовали больше 470 тысяч дончан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летом на территории Ростовской области увеличат количество передвижных камер фиксации нарушений ПДД
В сезон отпусков на трассах увеличивается число транспорта