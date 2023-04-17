В Ростовской области в ближайшие сутки в реке Дон снизится уровень воды до критических отметок

Уровень воды снизится и 18 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области жителей предупредили, что в ближайшие сутки в реке Дон уровень воды снизится до критических отметок. Об этом сообщили специалисты Северо-Кавказского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, из-за сильного ветра уровень воды в реке у Азова значительно опустился. Сгон воды зафиксировали 17 апреля. Причиной стали сильные ветра на территории области. Это явление продлится и в первой половине дня 18 апреля, что приведет к сгону воды на участке между Аксаем и Азовом.

Синоптики предупредили, что в этот же день в регионе пройдут небольшие дожди, а порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Ночью ожидаются заморозки до -4, а днем воздух прогреется до +17 градусов.

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(Подробности)