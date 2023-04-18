В Белой Калитве без вести пропала 79-летняя женщина

Пожилая женщина не выходит на связь почти сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

В Белой Калитве разыскивают 79-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Последний раз Марию Михееву видели 17 апреля. Пенсионерка перестала выходить на связь. Взволнованные родственники пытались найти бабушку самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Согласно ориентировке, рост пенсионерки – около 155 сантиметров. У нее среднее телосложение, седые волосы и серые глаза.

Она была одета в черное пальто, синие спортивные штаны и белые кроссовки.

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