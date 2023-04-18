Воздух в городе прогреется до +14 градусов Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют до +14 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Во вторник, 18 апреля, в городе ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут до +14 градусов. Вечером в городе температура воздуха составит +12. Порывы ветра достигнут до 13-14 метров в секунду.

Отметим, что в Ростовской области в этот день ожидается переменная облачность с прояснениями. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на территории области ожидается юго-восточный ветер до 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, в некоторых районах ожидаются заморозки до -4. Днем воздух прогреется до +17 градусов.

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