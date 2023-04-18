В СИЗО Ростова жительница Таганрога пыталась передать мобильный телефон в конфетах

Все запрещенные предметы были изъяты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В СИЗО Ростова пытались передать мобильный телефон в конфетах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
По информации ведомства, жительница Таганрога собрала посылку одному из заключенных. При досмотре продуктовой передачи сотрудники режимного учреждения обнаружили в пакете с конфетами мобильный телефон, сим-карту и проводные наушники. Все запрещенные предметы были изъяты.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в мировой суд по месту жительства гражданки, отправившей посылку.
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