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НовостиОбщество18 апреля 2023 5:21

В СИЗО Ростова жительница Таганрога пыталась передать мобильный телефон в конфетах

Жительница Таганрога отправила посылку с сюрпризом одному из заключенных
Лейла МИРИШОВА
Все запрещенные предметы были изъяты.

Все запрещенные предметы были изъяты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В СИЗО Ростова пытались передать мобильный телефон в конфетах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, жительница Таганрога собрала посылку одному из заключенных. При досмотре продуктовой передачи сотрудники режимного учреждения обнаружили в пакете с конфетами мобильный телефон, сим-карту и проводные наушники. Все запрещенные предметы были изъяты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в мировой суд по месту жительства гражданки, отправившей посылку.

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