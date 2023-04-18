В Ростовской области прошел фестиваль экологического туризма «Воспетая степь»

Мероприятие посетили больше трех тысяч человек. Фото: правительство Ростовской области

В Орловском районе прошел фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Акция состоялась 15 апреля в заповеднике «Ростовский».

По данным областного минприроды, на фестиваль пришли порядка трех тысяч человек. На мероприятии подготовили несколько тематических фотозон. Также на фестивале народные умельцы показали свои работы из природных материалов. Для самых юных гостей провели мастер-классы и экологические интерактивные викторины. Отметим, что фестиваль «Воспетая степь» – это мероприятие, которое направлено на воспитание бережного отношения к окружающей среде, особенно среди молодого поколения.

В 2023 году на фестивале представили интересные экспозиции, посвященные природным и культурным достопримечательностям донского региона. На девяти площадках можно было познакомиться со средой обитания различных видов животных в зависимости от климатически условий, видами облаков и прогнозированием погоды, способами вторичного использования отходов и многим другим.

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