Пройти компьютерную томографию в ЦМО «Симплекс» теперь можно бесплатно по полису ОМС

Фото: предоставлено ООО ЦМО «Симплекс»
На прошедшем в начале апреля «Дне здоровья» в ТРЦ «Мега» центр медосмотров «Симплекс» организовал для жителей города возможность пройти бесплатную проверку уровня артериального давления и пульса с помощью профессионального тонометра AND (Япония).
После прохождения исследований все желающие приняли участие в лотерее, в которой главным призом был сертификат на бесплатное проведение мультиспиральной компьютерной томографии любого органа на новейшей модели 80-срезового томографа Canon Aquilion PRIME SP.
Это современный способ провести визуальную диагностику структурных изменений внутренних тканей, органов и функциональных систем организма. По итогу врач получает послойное изображение изучаемого участка в высоком качестве, независимо от возраста и телосложения пациента.
Фото: предоставлено ООО ЦМО «Симплекс»
Как отмечают специалисты ЦМО «Симплекс» такое исследование показано пациентам при травмах черепа и подозрении на наличие внутричерепных кровоизлияний, опухолей головного мозга и нарушений мозгового кровообращения.
Его также применяют для оценки проходимости сосудов, структуры костной ткани, состояния межпозвонковых дисков и суставов, выявить начальные признаки формирования грыжи или стеноза позвоночного канала. Кроме этого томограф помогает в диагностике сердечной мышцы, коронарных артерий, легочных вен, перикарда и др.
Этот передовой метод исследования используется при воспалительных процессах, опухолях, травмах и появлении беспричинных болей в области малого таза. При заболеваниях брюшной полости он помогает лечащему врачу оценить состояние печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, кишечника и др.
Стоить отметить, что ЦМО «Симплекс» начал бесплатный прием пациентов по ОМС. После получения направления из поликлиники по месту жительства визит к врачу будет назначен в ближайший вторник или четверг.
Фото: предоставлено ООО ЦМО «Симплекс»
Центр медицинских осмотров «Симплекс» работает с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 13:00 в субботу. Предварительная запись не требуется.
Подробную информацию можно получить по телефону: 8(863)333–22–82.
Адреса медцентров «Симплекс» в Ростове:
Соколова, 84/302;
Варфоломеева, 243, литер А.
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