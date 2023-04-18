Пройти компьютерную томографию в ЦМО «Симплекс» теперь можно бесплатно по полису ОМС

Фото: предоставлено ООО ЦМО «Симплекс»

На прошедшем в начале апреля «Дне здоровья» в ТРЦ «Мега» центр медосмотров «Симплекс» организовал для жителей города возможность пройти бесплатную проверку уровня артериального давления и пульса с помощью профессионального тонометра AND (Япония).

После прохождения исследований все желающие приняли участие в лотерее, в которой главным призом был сертификат на бесплатное проведение мультиспиральной компьютерной томографии любого органа на новейшей модели 80-срезового томографа Canon Aquilion PRIME SP.

Это современный способ провести визуальную диагностику структурных изменений внутренних тканей, органов и функциональных систем организма. По итогу врач получает послойное изображение изучаемого участка в высоком качестве, независимо от возраста и телосложения пациента.

Фото: предоставлено ООО ЦМО «Симплекс»

Как отмечают специалисты ЦМО «Симплекс» такое исследование показано пациентам при травмах черепа и подозрении на наличие внутричерепных кровоизлияний, опухолей головного мозга и нарушений мозгового кровообращения.

Его также применяют для оценки проходимости сосудов, структуры костной ткани, состояния межпозвонковых дисков и суставов, выявить начальные признаки формирования грыжи или стеноза позвоночного канала. Кроме этого томограф помогает в диагностике сердечной мышцы, коронарных артерий, легочных вен, перикарда и др.

Этот передовой метод исследования используется при воспалительных процессах, опухолях, травмах и появлении беспричинных болей в области малого таза. При заболеваниях брюшной полости он помогает лечащему врачу оценить состояние печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, кишечника и др.

Стоить отметить, что ЦМО «Симплекс» начал бесплатный прием пациентов по ОМС. После получения направления из поликлиники по месту жительства визит к врачу будет назначен в ближайший вторник или четверг.

Фото: предоставлено ООО ЦМО «Симплекс»

Центр медицинских осмотров «Симплекс» работает с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 13:00 в субботу. Предварительная запись не требуется.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8(863)333–22–82.

Адреса медцентров «Симплекс» в Ростове:

Соколова, 84/302;

Варфоломеева, 243, литер А.

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