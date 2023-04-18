Водители двух легковушек пострадали после лобового ДТП в Таганроге

На проезжей части столкнулись Lada Vesta и Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Водители двух легковушек пострадали после ДТП на 4-й Линии в Таганроге. Об этом утром 18 апреля рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Сама авария произошла 17 апреля, около 23:20. Предварительно, 35-летний владелец автомобиля Lada Vesta, по непонятной пока причине, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Accent под управлением 24-летнего водителя. После этого Hyundai отбросило на металлический столб.

По данным УГИБДД, пострадавших с места происшествия увезли в больницу. Машины получили серьезные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Дона быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, необходимо следить за скоростью и боковым интервалом. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры.

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