В Ростове-на-Дону на капремонт канализации на проспекте Ленина выделят 17 млн рублей

Работы будут идти на протяжении четырех месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на капитальный ремонт канализации на улице Ленина потратят 17 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, "Ростовводоканал" ищет подрядчика, который займется инженерно-геодезическими изысканиями, а также подготовит проект и строительно-монтажные работы. Они будут выполняться от ул. Ленина, 121А до ул. Ленна, 68. Подрядчикам на выполнение задания дается 120 дней.

Для выполнения работ необходимы пара КамАЗов, экскаватор, каток, буровая машина и прочая техника. Закупку нового оборудования, необходимых материалов и всех комплектующих произвести самостоятельно.

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