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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:31

В Ростове-на-Дону на капремонт канализации на проспекте Ленина выделят 17 млн рублей

На все работы подрядчику дается 120 дней
Лейла МИРИШОВА
Работы будут идти на протяжении четырех месяцев

Работы будут идти на протяжении четырех месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на капитальный ремонт канализации на улице Ленина потратят 17 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, "Ростовводоканал" ищет подрядчика, который займется инженерно-геодезическими изысканиями, а также подготовит проект и строительно-монтажные работы. Они будут выполняться от ул. Ленина, 121А до ул. Ленна, 68. Подрядчикам на выполнение задания дается 120 дней.

Для выполнения работ необходимы пара КамАЗов, экскаватор, каток, буровая машина и прочая техника. Закупку нового оборудования, необходимых материалов и всех комплектующих произвести самостоятельно.

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