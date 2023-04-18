В Ростовской области автобус сбил пешехода

Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.

Сегодня в 8.40 в городе Сальске Ростовской области автобус Setra сбил пешехода, который переходил дорогу перед ним. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД области.

По предварительным данным, авария произошла, когда автобус начал движение. Водитель не убедился в безопасности. Машина сбила пешехода, который обходил общественный транспорт спереди.

71-летнего мужчину с травмами отвезли в медучреждение.

Известно, что рейсовый автобус следовал из Москвы в Калмыкию, в село Яшалта.

В Госавтоинспекции призвали водителей при начале движения убедиться в безопасности. А пешеходов — не обходить автобус спереди и сзади. Лучше дождаться, когда он отъедет. Тогда будет лучше обзор для безопасного движения.

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