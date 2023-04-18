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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:09

В Ростове-на-Дону на Штахановского сгорела квартира

Причина возгорания устанавливается
Лейла МИРИШОВА
К счастью, обошлось без пострадавших.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону произошел пожар в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось 18 апреля на улице Штахановского.

По информации ведомства, квартира начала полыхать около 21:00. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных огонь охватил порядка 20 квадратов. Пламя удалось потушить спустя 40 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На месте ЧП работали четыре единицы спецтехники и 12 спасателей. Причина возгорания устанавливается, – сообщили в пресс-службе.

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