В Ростове-на-Дону на Штахановского сгорела квартира

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону произошел пожар в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось 18 апреля на улице Штахановского.

По информации ведомства, квартира начала полыхать около 21:00. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных огонь охватил порядка 20 квадратов. Пламя удалось потушить спустя 40 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На месте ЧП работали четыре единицы спецтехники и 12 спасателей. Причина возгорания устанавливается, – сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водители двух легковушек пострадали после лобового ДТП в Таганроге

Автоинспекторы уже выяснили предварительную причину аварии

(Подробности)