В Ростовской области нашли колбасу со стафилококком

Опасный для здоровья образец исследовали в референтном центре Россельхознадзора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в одном из образцов полукопченой колбасы нашли стафилококк. Об этом уже известили надзорные органы, сообщает референтный центр Россельхознадзора.

- Наличие бактерий считается нарушением требований к безопасности продуктов. Информацию об этом передали в межрегиональное управление Россельхознадзора, - прокомментировали специалисты.

Всего с начала года в центре провели 4087 исследований на микробиологию. Нормам не соответствовали шесть проб: в двух обнаружили кишечную палочку, в одной - стафилококк, еще два образца не прошли по показателю КМАФАнМ (количеству мезофильных аэробных и анаэробных микроорганизмов).

Напомним, стафилококк вызывает у человека лихорадку, озноб, слабость, головную боль, тошноту, рвоту, диарею, воспалительные процессы. Особенно чувствительны к этому дети, пожилые люди и взрослые с ослабленным иммунитетом.

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