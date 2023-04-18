На Дону в региональном этапе чемпионата по профмастерству «Профессионалы» примут участие 700 конкурсантов и экспертов

Фото: предоставлено пресс-службой колледжа

С 25 по 30 апреля в Ростовской области пройдет региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы». Чемпионат направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее востребованным компетенциям. В нем примут участие более 700 конкурсантов и экспертов.

Соревнования будут проходить в шести городах донского региона – в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, Новошахтинске, Шахтах, а также в поселке Качкан. Участники продемонстрируют свои навыки и умения по более чем 67 компетенциям.

Победители регионального тура примут участие в отборочном этапе в июне и в июле, где и будут определены финалисты. Заключительный же этап «Профессионалов» пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября. В Северной столице свои навыки и умения продемонстрируют победители отборочных туров по наиболее востребованным и массовым компетенциям.

Напомним, целью чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. А федеральным оператором Всероссийского чемпионатного движения выступает Институт развития профессионального образования.